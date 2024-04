Criminosos invadem edifício e furtam apartamento na zona norte do Rio A proprietária teve um prejuízo de R$ 20 mil, entre equipamentos, joias e dinheiro

Criminosos invadiram um edifício e furtaram um apartamento no bairro do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação dos bandidos foi flagrada por câmeras de segurança da região. A proprietária teve um prejuízo de R$ 20 mil, entre equipamentos, joias e dinheiro. A vítima acredita que o crime foi premeditado. O caso foi registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira).