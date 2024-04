Criminosos usam Kombi para furtar carro na zona oeste do Rio

Alto contraste

Criminosos furtaram um carro em Campo Grande, na zona oeste do Rio. Em imagens registradas por câmeras de vigilância, os suspeitos chegam em uma Kombi para cometer o crime. Eles conseguiram destravar a porta e o alarme do veículo, mas foram impedidos por um dispositivo de segurança, que travou a ignição do automóvel a poucos metros do local.

Segundo a vítima, Altamiro Fernandes, o carro pertence à empresa de telefonia onde trabalha. Em nota, a 35ª DP (Campo Grande) disse que faz diligências para apurar os fatos. Já o 40º BPM afirmou que trabalha em conjunto com a delegacia da área para combater os crimes na região.