Milicianos presos em operação, no Rio, são 'puxadores de bonde', diz delegado João Valentim afirmou que esses suspeitos são homens violentos e fomentam a guerra na zona oeste do Rio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O delegado da Draco (Delegacia de Repressão ao Crime organizado) João Valentim afirmou que cinco dos 15 homens presos em uma ação nesta quinta-feira (7) na avenida Brasil, altura de Campo Grande, na zona oeste do Rio, são "puxadores de bondes" da milícia. O delegado explicou que esses suspeitos são homens violentos e que fomentam a guerra na região.

Atualmente, a organização criminosa estaria sendo liderada por Rui Paulo Gonçalves Estevão, o "Pipito", que despontou como chefe do grupo após a prisão do miliciano Zinho, no ano passado.

Segundo a polícia, foram apreendidos 12 fuzis, sete pistolas, 1.593 munições, entre outros materiais. Uma das armas tinha o símbolo da polícia de Miami, nos Estados Unidos.