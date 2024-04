Desaparecimento de Edson Davi e assassinatos de advogado e empresário seguem sem solução

Alto contraste

O desaparecimento do menino Edson Davi e os assassinatos do empresário Lucas Meirelles, na zona oeste, e do advogado Rodrigo Crespo, no centro, chamaram atenção neste início de ano. Mesmo com a grande repercussão, eles possuem algo em comum: se somam a outras investigações não concluídas pelas autoridades fluminenses.

Em janeiro, Edson Davi, de apenas 7 anos, desapareceu na praia da Barra, na zona oeste do Rio. A Polícia Civil aponta que ele teria se afogado, mas o corpo, até hoje, não foi encontrado. A família acredita que o menino possa ter sido sequestrado.

Já em fevereiro, durante o Carnaval, o empresário Lucas Meirelles, de 26 anos, foi morto a tiros na porta de casa no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste. A namorada acompanhava a vítima e também foi baleada. De acordo com as investigações, o autor do crime seria Matheus Teixeira Lainn, que segue foragido.

No dia 26 de fevereiro, o advogado Rodrigo Crespo, de 32 anos, foi assassinado em frente a OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil), no centro da cidade. Os criminosos dispararam 18 tiros — dez atingiram o homem. Três suspeitos foram presos, mas ainda não se sabe a motivação da execução e quem são os mandantes.