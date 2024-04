Duas pessoas são baleadas durante briga em loja de conveniência em Búzios (RJ)

Alto contraste

Duas pessoas foram baleadas durante uma briga em uma loja de conveniência em Búzios, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, a arma de um PM envolvido na discussão teria disparado acidentalmente. Além do agente, outra pessoa foi atingida. As duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Rodolpho Perissé, mas estão fora de perigo. A 127ª DP (Armação dos Búzios) investiga o caso.