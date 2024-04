É grave o estado de saúde de homem atropelado ao salvar namorada em Búzios (RJ) De acordo com a família da vítima, o motorista não prestou socorro, mas compareceu à unidade de saúde horas depois

Um homem foi atropelado ao impedir que a namorada fosse atingida por um carro em Búzios, na Região dos Lagos do Rio. Jhonatan Silva Santana, de 27 anos, foi arremessado pelo veículo e socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A vítima está internada em estado grave no Hospital Estadual Roberto Habbo, em Araruama. De acordo com a família, o motorista não prestou socorro, mas compareceu à unidade de saúde horas depois.