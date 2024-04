Em meio à epidemia de dengue, boa alimentação pode ser fundamental para a imunidade

Alto contraste

Em meio à epidemia de dengue, a boa alimentação pode ser fundamental para fortalecer a imunidade. Segundo a nutricionista Liliane Rocha, as verduras mais escuras, como agrião, rúcula e espinafre, são as principais. Na lista, as frutas cítricas também ganham destaque: é o caso do kiwi, da acerola e laranja. Por outro lado, a especialista alerta que os alimentos mais fermentados devem ser evitados.