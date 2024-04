Em meio ao crescimento da ansiedade no país, cariocas buscam formas de distração Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), cerca de 20 milhões de pessoas sofrem com o problema no Brasil

Com cerca de 20 milhões de ansiosos, o Brasil é o país com o maior número de pessoas afetadas pelo problema, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde). Outro levantamento aponta que, nos últimos quatro anos, as internações por ansiedade mais que dobraram. Entre as causas, a rotina estressante pode ser um fator e, para aliviar a tensão, repensar o estilo de vida pode ser necessário. Como alternativa por momentos de tranquilidade, a arte milenar da argila tem atraído vários adeptos e pode trazer vários benefícios.