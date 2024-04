Em Nilópolis (RJ), moradores afetados por temporal aguardam aluguel social há dois meses

Alto contraste

Moradores do bairro Olinda, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, cobram o aluguel social há dois meses. Eles foram afetados por um deslizamento de terra, após o temporal que atingiu a região metropolitana do Rio, em janeiro deste ano. Segundo a vizinhança, um dia após as fortes chuvas, a prefeitura do município esteve no local e prometeu iniciar obras emergenciais em até 15 dias, o que não aconteceu. Em nota, a prefeitura de Nilópolis afirmou que, na última semana, 22 famílias deram entrada no benefício e o prazo de recebimento é de até dez dias úteis. A previsão para as obras não foi informada.