Especialista faz alerta sobre a importância do protetor solar durante dias de sol e calor no RJ Dermatologista fala sobre os cuidados para evitar o câncer de pele, que representa um terço dos diagnósticos da doença no país

Com dias de forte calor e sol no Rio de Janeiro, um especialista fez um alerta sobre a importância do uso do protetor solar. O dermatologista Tiago Silveira Limo fala sobre os cuidados necessários para evitar o câncer de pele, que representa um terço de todos os diagnósticos da doença no país.