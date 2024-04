Sem água há quase três meses, famílias protestam na Baixada Fluminense

Alto contraste

Famílias sofrem por estar sem água desde novembro em um condomínio em Mesquita, na Baixada Fluminense. Após três meses sem solução, os moradores não têm perspectiva de quando o problema vai ser resolvido. Eles fizeram um protesto para chamar a atenção para o caso. Em nota, a Águas do Rio informou que realizou melhorias no local para ampliar a oferta de água e que o abastecimento está regular. Disse também que orientou a gestão do condomínio a adequar a estrutura interna, que possui capacidade inferior ao necessário para o consumo dos moradores.