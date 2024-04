Alto contraste

Cariocas aproveitaram a trégua do calor para praticar exercícios ao ar livre no Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (19), as temperaturas seguem com temperaturas estáveis, mínima de 23ºC e máxima de 37ºC. De acordo com a previsão do tempo, há possibilidade de chuva forte na cidade, no fim de semana.