Governo do Rio faz mutirão de serviços para mulheres; Sine oferece vagas de emprego

O Largo da Carioca amanheceu com uma longa fila de mulheres em busca de um emprego, nesta sexta-feira (8). Isso porque o Sine (Sistema Nacional de Emprego) montou uma tenda de atendimento, com o intuito de fortalecer o protagonismo feminino. Ao todo, a iniciativa contou com mais de 40 serviços, como emissão de carteira de identidade, exames de mamografia, assistência jurídica e encaminhamentos para programas do governo estadual.