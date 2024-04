Hemorio faz campanha para doação de sangue no período de Carnaval Segundo o Instituto, cerca de 100 bolsas de sangue são usadas por dia no período Carnaval

O Hemorio faz campanha de doação de sangue neste período de Carnaval por conta do baixo estoque nós hospitais. Segundo o Instituto, tem sido doadas 100 bolsas de sangue por dia no período Carnaval, mas a capacidade é receber até 600 bolsas. Para doar sangue é preciso ter entre 19 anos a 69 anos, pesar mais de 50kg e levar um documento com foto.