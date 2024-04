Homem é preso por suspeita de aplicar anabolizantes em consultório clandestino no RJ

Alto contraste

Um homem foi preso por suspeita de aplicar anabolizantes em um consultório clandestino em Brás de Pina, na zona norte do Rio de Janeiro. O local não tinha higiene nem suporte para emergência. Durante as investigações, os policiais da DRFC (Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas) descobriram que os anabolizantes eram oferecidos em anúncios nas redes sociais. A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) exige que a venda seja feita apenas com receita médica. Durante as buscas, ainda foram localizadas uma arma, um celular — que terá a agenda de contatos analisada — e seringas. Além de apurar o valor total da carga, as equipes investigam o esquema completo.