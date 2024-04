Homem embriagado é preso após se passar por policial no RJ; ele estava com pistola e soco-inglês O homem se apresentou como delegado da 5ª DP (Lapa), e pode ser preso por até sete anos

Um homem que estava embriagado foi preso, no centro do Rio de Janeiro, após se passar por policial civil. Ele se apresentou como delegado da 5ª DP (Lapa) ao funcionário do bar onde estava para não pagar a conta. Agentes receberam a denúncia e foram até o local para detê-lo. Com ele, foram apreendidos uma pistola, munição, facas e soco-inglês. O falso policial vai responder por porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição; porte ilegal de arma branca e por se passar por funcionário público. Somadas, as penas podem chegar a sete anos de detenção.