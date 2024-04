Homem morre após ser espancado no meio da rua em Campo Grande, na zona oeste do Rio Ronald Lemos Britto, de 33 anos, foi atingido com uma barra de ferro depois de se envolver em uma briga

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um homem morreu após ser espancado no meio da rua em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ronald Lemos Britto, de 33 anos, foi atingido com uma barra de ferro depois de se envolver em uma briga. A discussão começou na porta da casa dele, no bairro de Inhoaíba. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande)