Idosa aguarda há oito anos por cirurgia no quadril no Rio

Uma idosa aguarda há oito anos por uma cirurgia no quadril no Rio de Janeiro. Lúcia Neves Rodrigues, de 70 anos, começou a sentir dores na perna ainda na década de 1990 e já realizou dois procedimentos cirúrgicos. O Into (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia) não divulgou uma data para a cirurgia da paciente. Informou apenas que ela será comunicada assim que os processos de preparação forem finalizados.