Idosa desaparecida há duas semanas é encontrada morta em Niterói (RJ)

Uma idosa que estava desaparecida há duas semanas em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi encontrada morta. O corpo da diarista, de 64 anos, foi encontrado em um terreno baldio no bairro do Fonseca. Ela havia sido vista pela última vez em uma festa de família, um dia antes de sumir. Segundo o viúvo da vítima, o laudo do IML (Instituto Médico Legal) indica que a mulher morreu de causas naturais. No entanto, a polícia já identificou um suspeito, que chegou a ser trazido para a DHNSG (Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo) e teve a prisão requerida pelos investigadores.