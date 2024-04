Idosa espera por cirurgia no fêmur há três semanas no Rio Dona Enedina precisa de uma prótese total de quadril, mas o Hospital Municipal Pedro II alegou não ter o material

Uma idosa espera por cirurgia há três semanas após fraturar o fêmur no Rio. Dona Enedina caiu enquanto atravessava uma passarela e foi levada ao Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste. Lá, foi constatado que a paciente precisa de uma prótese total de quadril, mas a unidade alegou não ter o material. A Secretaria Estadual de Saúde disse que conseguiu uma vaga no INTO (Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad) para a idosa.