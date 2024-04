Idoso de 92 anos tenta fugir de assalto e é baleado por criminosos na Baixada Fluminense

Alto contraste

Um idoso, de 92 anos, tentou fugir de um assalto e foi baleado pelos criminosos em Belford Roxo, Baixada Fluminense. Francisco Miro da Costa e a esposa estavam a caminho de um supermercado em um carro quando foram abordados. Eles dispararam logo após o motorista reagir. Mesmo ferido, Francisco conseguiu acelerar o veículo, mas logo em perdeu as forças e pediu ajuda. A vítima foi atingida em uma das pernas e teve uma hemorragia. O idoso recebeu os primeiros atendimentos médicos no Hospital do Joca, ainda em Belford Roxo, mas, devido ao estado de saúde, foi encaminhado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na mesma região.