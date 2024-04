Jovem de 19 anos desaparece ao sair da casa da mãe na zona oeste do Rio de Janeiro Familiares de Max William da Silva afirmam que ele sofria ameaças e negaram que ele tivesse envolvimento com a criminalidade

Um jovem de 19 anos desapareceu ao sair da casa da mãe em Curicica, na zona oeste do Rio de Janeiro. A mãe de Max William da Silva conta que o filho havia acabado de alugar o próprio apartamento, no mesmo bairro, e tinha ido até a casa dela para buscar os últimos pertences. Familiares de Max afirmam que o rapaz sofria ameaças por alegações de que ele seria miliciano, mas negaram que ele tivesse envolvimento com a criminalidade. A DDPA (Delegacia de Descoberta de Paradeiros) investiga o caso.