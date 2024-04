Jovem é morto na porta de barbearia em Manguinhos, na zona norte do Rio Lyan Carlos Baptista teria sido perseguido e baleado por um homem que estava alcoolizado

Um jovem foi assassinado na porta de uma barbearia, na tarde do último domingo (27), em Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a família, Lyan Carlos Baptista, de 20 anos, havia acabado de cortar o cabelo quando um homem alcoolizado começou a intimidar os frequentadores do local. A vítima e um amigo tentaram sair, mas foram perseguidos. Testemunhas afirmaram à polícia que o atirador é conhecido como “Pepita”. O caso é investigado pela DHC (Divisão de Homicídios da Capital).