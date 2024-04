Ladrão furta partes de portão duas vezes na mesma semana na zona oeste do Rio Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o crime de furto aumentou mais de 25% na Freguesia em 2023

Um ladrão furtou partes do portão de uma vila na Freguesia, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, duas vezes na mesma semana. Câmeras de segurança flagraram a ação do homem, na madrugada desta segunda-feira (29) e de quarta (31). Apenas neste período, a vila teve um prejuízo de R$ 1.500. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o número total de furtos na Freguesia aumentou mais de 25% em 2023, se comparado com o ano anterior.