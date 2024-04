Maior ídolo da história do Flamengo, Zico inaugura estátua de cera em museu no centro do Rio Feita na Inglaterra, a escultura em tamanho real do ex-jogador homenageia o título do mundial de clubes de 1981

Maior ídolo da história do Flamengo, Zico inaugurou sua primeira estátua de cera no Brasil no museu do AquaRio, na região central da capital. A escultura em tamanho real do ex-jogador foi feita na Inglaterra e homenageia a conquista do título do Mundial de Clubes de 1981.