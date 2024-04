Menino de 2 anos morre após ser levado quatro vezes à UPA no Rio; família fala em negligência médica

Alto contraste

Um menino de apenas 2 anos morreu após ser levado por quatro vezes à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Cidade de Deus, na zona oeste do Rio de Janeiro. A família dele acredita ter havido negligência médica no caso. Segundo os parentes da criança, o menor só foi internado quando o quadro de saúde já era irreversível. A Prefeitura do Rio disse que abriu uma sindicância para apurar o que aconteceu com o menino. O caso foi encaminhado também para o Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro), que abriu uma sindicância para apurar os fatos.