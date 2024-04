Moradores aguardam por reforma de quadra abandonada há dois anos em Mesquita (RJ) O local costumava sediar diversas atividades do município, segundo a vizinhança

Moradores de Mesquita, na Baixada Fluminense, aguardam há dois anos pela reforma de uma quadra abandonada na região. Fagner Vega, que vive no entorno, relata que o local costumava sediar diversas atividades do município. A prefeitura de Mesquita não atendeu as ligações da produção.