Moradores de Bento Ribeiro, no Rio, denunciam abandono de terreno há mais de um ano A vizinhança afirma que o acumulo de lixo e entulhos ocasionou o surgimento de caramujos e até escorpiões

Moradores de Bento Ribeiro, na zona norte do Rio, denunciam o abandono de um terreno que se tornou um depósito de lixo e entulhos, há um ano. Segundo a vizinhança, a falta de limpeza tem acumulado água parada e causado o aparecimento de caramujos, roedores e até escorpiões. Agentes de saúde da prefeitura teriam tentado fazer uma vistoria, mas não conseguiram. Em nota, a Comlurb informou que realiza a coleta de resíduos na região por três vezes por semana e disse que o terreno é particular. Após a reportagem, o proprietário disse que mandaria um funcionário para fazer a limpeza do local.