Moradores de Duque de Caxias (RJ) denunciam sequência de roubos

Moradores do bairro São Bento, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, denunciam a falta de segurança e a sequência de assaltos no município. Números do ISP (Instituto de Segurança pública) mostram que houve uma escalada da violência na região. O roubo de veículos teve um aumento de 21%, se comparado os dados dos meses de janeiro de 2023 e 2024.