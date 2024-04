Moradores de Guaratiba, na zona oeste do Rio, recebem doses da vacina contra a dengue Iniciativa faz parte de estudo que testa a eficácia do imunizante; região teve a maior incidência de casos da doença em 2023 e 2024

Mais de 20 mil pessoas serão vacinadas contra a dengue em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. Elas fazem parte de um estudo que tem o objetivo de testar a eficácia do imunizante. A vacina está disponível para moradores, entre 18 e 40 anos, que tenham cadastro ativo em postos de saúde da região. Os pacientes vão receber duas doses e serão acompanhados por um período de dois anos. A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde do Rio com a Fiocruz e o Ministério da Saúde. O bairro é o local com maior incidência de casos da doença entre 2023 e 2024.