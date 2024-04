Moradores denunciam terreno abandonado há 15 anos em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio Há um mês, o cachorro de uma moradora morreu ao contrair leptospirose no quintal, que tem animais e insetos

Os moradores da rua Caracas, em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio, denunciam um terreno que está abandonado há pelo menos 15 anos. Segundo eles, no local tem muitos animais e insetos, que entram na casa dos vizinhos. Há um mês, o cachorro de uma moradora morreu ao contrair leptospirose no quintal. Além disso, a calçada do imóvel virou ponto de descarte irregular de lixo.