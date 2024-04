Moradores reclamam da insegurança em Bento Ribeiro, na zona norte do Rio Nesta semana, duas ocorrências seguidas deixaram a vizinhança assustada

Moradores de Bento Ribeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, reclamam da insegurança no bairro. Nesta semana, duas ocorrências seguidas deixaram a vizinhança assustada. Em um dos casos, criminosos assaltaram um entregador de encomenda e levaram o veículo de trabalho dele. Segundo quem vive na rua Tácito Esmeriz, em menos de um mês, já foram registrados quatro assaltos no local.