Moradores reclamam de cratera em rua na zona norte do Rio Quem vive no local conta que este tipo de problema acontece há mais de 30 anos

Moradores da rua Augusto Leonardo, em Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro, reclamam de uma cratera no local. Quem vive na região conta que este tipo de problema acontece há mais de 30 anos. Durante a gravação da reportagem, um trator da Secretaria de Conservação da Prefeitura do Rio apareceu na rua. A produção entrou em contato com a prefeitura, mas não obteve resposta.