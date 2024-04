Moradores reclamam dos buracos nas ruas de bairro na zona oeste do Rio

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Moradores de Magalhães Bastos, na zona oeste do Rio de Janeiro, reclamam dos buracos nas ruas do bairro. Segundo eles, a situação já dura mais de um mês. A vizinhança afirma ainda que local está abandonado e a pavimentação precária. O rompimento de uma tubulação teria causado o problema que danificou o solo e o asfalto. Técnicos da prefeitura estiveram no local para dar início as obras de restauração.