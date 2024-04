Moradores sofrem com assaltos constantes em bairro de Niterói (RJ)

Alto contraste

Moradores do bairro do Fonseca, em Niterói, na região metropolitana no Rio de Janeiro, sofrem com assaltos constantes no local. O aumento da criminalidade faz com que a vizinhança evite sair de casa. O furto de cabos também é recorrente. O 12º BPM (Niterói) afirma que está intensificando as ações para prevenir as ocorrências no bairro.