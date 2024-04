Moradores sofrem com prejuízos após último temporal que atingiu Nova Iguaçu (RJ)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Moradores que vivem às margens do rio Botas, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, sofrem com prejuízos após o último temporal que atingiu a região. Somente neste ano, sete enchentes impactaram o município. Diversas vítimas perderam tudo o que tinham por conta das chuvas e não têm para onde ir. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Nova Iguaçu disse que vai mandar uma equipe até o local. A Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade disse que o rio Botas é um dos contemplados no novo programa de aceleração do crescimento.