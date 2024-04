Moradores temem foco de dengue em espaço de festas abandonado na zona oeste do Rio Maior preocupação da vizinhança é a presença de uma piscina com água parada e esverdeada no local

Moradores do bairro do Pechincha, na zona oeste do Rio de Janeiro, temem um possível foco de dengue em um antigo espaço de festas abandonado na região. A maior preocupação da vizinhança é a presença de uma piscina com água parada e esverdeada no local, um cenário propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A Secretaria Municipal da Saúde disse que os agentes fizeram uma vistoria no local, no dia 15 de janeiro, mas que não foram encontrados focos do mosquito. Uma nova visita será feita.