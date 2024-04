Motoboy tem moto furtada na porta de casa, na região central do Rio de Janeiro

Alto contraste

Um motoboy teve a moto furtada na porta de casa, no Estácio, região central do Rio. Em imagens de câmeras de vigilância, um homem aparece olhando para a moto. Pouco tempo depois, ele retorna com o rosto coberto por um boné e máscara. O suspeito contou com a ajuda de um comparsa para levar o veículo. Segundo a vizinhança, casos de violência são constantes no bairro. Dados do ISP (Instituto de Segurança Pública) apontam que houve um aumento de 104% no número de furtos na área em janeiro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Em nota, a Polícia Militar afirmou que faz patrulhamentos, mas que muitas vezes os envolvidos são pessoas em situação de vulnerabilidade, em um contexto que vai além do policiamento ostensivo.