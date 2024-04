Mulher é agredida por meio-irmãos e madrasta na zona oeste do Rio A vítima levou socos, chutes e chegou até a ser enforcada pelos parentes

Uma mulher foi agredida por dois meio-irmãos e pela madrasta em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. A vítima, de 58 anos, levou socos, chutes e foi até enforcada pelos parentes. Betânia Bernardes ficou com olho roxo e hematomas nos braços, além de ter levado pontos na sobrancelha. A discussão ocorreu após uma reunião familiar sobre os custos dos remédios do pai dela. Muito ferida, Betânia foi socorrida pelas irmãs e pelo filho e levada ao Hospital Municipal Rocha Faria. Após receber atendimento, a mulher procurou a 35ª DP (Campo Grande) para denunciar os familiares. O caso foi registrado como lesão corporal.