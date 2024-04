Mulher e duas filhas resgatadas em sítio, no Rio de Janeiro, não sabiam ler e escrever As vítimas vivam em condições análogas à escravidão. Elas não recebiam pagamento e trabalhavam em troca de comida

Uma mulher e duas filhas, uma de 13 e outra de 18 anos, foram resgatadas de um sítio em Araruama, na região dos lagos do Rio, onde eram mantidas em condições análogas à escravidão. As vítimas não sabem ler nem escrever. Elas não recebiam pagamento e trabalhavam em troca de comida. As três foram levadas para um local de acolhimento e vão receber benefícios sociais, segundo o auditor fiscal que acompanhou o caso.