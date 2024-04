Mulher é encontrada morta com dezenas de facadas no Rio; marido é o principal suspeito Mônica Santos da Silva, de 49 anos, vivia um relacionamento conturbado com o companheiro, segundo a família

Uma mulher foi encontrada morta com dezenas de facadas no Beco do Carlão, em Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro. O marido dela é o principal suspeito. Mônica Santos da Silva, de 49 anos, vivia um relacionamento conturbado com o companheiro, segundo a família. A certidão de óbito indica que a causa da morte foi hemorragia interna provocada por uma lesão no coração.