Mulher usa taça para cortar rosto de outra durante briga em festa na Baixada Fluminense

Uma mulher usou uma taça para cortar o rosto de outra durante uma festa em Duque de Caxias, Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, a briga começou após a agressora, identificada como Antônia Martins, acusar a vítima de estar a encarando durante todo o evento. Giselle foi levada as pressas ao hospital e precisou levar diversos pontos no local dos ferimentos. A ocorrência foi registrada como lesão corporal na 59ª DP (Duque de Caxias), que investiga o caso. Por meio de nota, Antônia Martins disse que ela e a família não compactuam com nenhum tipo de violência, e que o episódio se tratou de uma briga entre vizinhas de bairro. Apesar de admitir o erro, ela também se considera vítima da situação e afirmou que vai procurar à polícia, acompanhada da advogada. A mulher relata que vem sofrendo ameaças e que teve que sair de casa por questões de segurança. Por último, Antônia pediu desculpas pela situação e completou que, se tiver cometido algum crime, vai pagar perante a lei.