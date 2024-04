Pais de alunos reclamam da má conservação de Ciep em Santíssimo, na zona oeste do Rio

Alto contraste

Pais de alunos do Ciep Herivelto Martins, em Santíssimo, na zona oeste do Rio, denunciam a precariedade da unidade e a falta de mediadores para estudantes com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Segundo os responsáveis, a biblioteca da escola não funciona e aparelhos de ar-condicionado e portas dos banheiros estão quebrados. Do lado de fora, grades enferrujadas, poças de água e um matagal também causam preocupação. Há um ano, a reportagem da RECORD esteve no local, mas nada mudou. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação disse que a escola recebe recursos para manutenção constante e que medidas para resolver outros problemas estão em curso.