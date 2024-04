Pais dormem em porta de escolas para tentar conseguir vaga para os filhos na zona oeste do Rio

Alto contraste

Pais foram vistos dormindo em uma fila na porta de duas escolas em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, para tentar uma vaga nos colégios para os filhos. Os responsáveis acamparam durante horas em frente a unidades de educação. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as vagas acabaram no Ginásio Tecnológico Mestre Robson Gracie e no Espaço de Desenvolvimento Infantil Escritora Clarice Lispector. A orientação é que os pais procurem a CRE (Coordenadoria Regional de Educação) para solicitar matrícula em outras escolas próximas.