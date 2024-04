PM prende três milicianos após encontrar corpo em porta-malas de carro na zona oeste do Rio

Alto contraste

A Polícia Militar prendeu três milicianos suspeitos de executar uma vítima com 12 disparos no Anil, na zona oeste do Rio de Janeiro. O corpo foi encontrado no porta-malas de um carro com diversas marcas de tiros. Agentes apreenderam com eles um revólver, duas pistolas, dois rádios comunicadores e dois aparelhos celulares. Viaturas do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas após os moradores da região relatarem confrontos entre milicianos e traficantes.