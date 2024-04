Polícia identifica homem que amarrou e jogou cachorro em uma caçamba de lixo no Rio As imagens do abandono ao pit bull foram registradas por uma câmera de segurança da região

A Polícia Civil identificou e intimou a prestar depoimento o homem que amarrou e jogou um cachorro em uma caçamba de lixo no bairro Todos os Santos, na zona norte do Rio de Janeiro. As imagens de abandono ao pit bull foram registradas por uma câmera de segurança do local. O animal foi resgatado por moradores da região e levado a uma clínica veterinária. A DPMA (Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente) investiga o caso.