Polícia prende em flagrante miliciano do bonde do 'Tubarão' na Baixada Fluminense

A polícia prendeu um miliciano em flagrante na BR-465, na altura de Seropédica, na Baixada Fluminense. Aluísio de Melo Ribeiro seria do bonde do "Tubarão", rival do miliciano Zinho. Ele dirigia um carro roubado e estava com uma pistola. O suspeito vai responder por porte ilegal de arma e receptação. De acordo com as investigações, o miliciano conhecido como "Recruta" seria o responsável por aliciar novos integrantes à organização criminosa. Ele estava foragido há três meses por homicídio.