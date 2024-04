Polícia procura homem que teria matado a companheira e enterrado corpo no quintal de casa, no Rio Letícia Barbosa estava desaparecida, quando a família desconfiou do homem com quem mantinha uma relação abusiva

