Polícia resgata mãe e filhos que eram vítimas de tortura em Campos dos Goytacazes (RJ)

A Polícia Civil resgatou uma mãe e dois filhos que eram vítimas de tortura em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Agentes da DEAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) encontraram a mulher com sinais de violências física e psicológica. Ela tinha um ferimento profundo na cabeça, além de cabelo e sobrancelha raspados. Em depoimento, a vítima afirmou que sofria com constantes agressões do companheiro há oito anos. Com histórico criminal, o suspeito foi preso e autuado por tortura qualificada e cárcere privado qualificado. Se somadas, as penas podem chegar a 36 anos de reclusão.