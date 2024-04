Polícia vai usar imagens de câmeras de transporte público para identificar foragidos no Rio

Alto contraste

A polícia vai utilizar as imagens de câmeras dos transportes públicos para identificar pessoas foragidas da Justiça, no Rio de Janeiro. O sistema de videomonitoramento com reconhecimento facial vai ser novamente ampliado e promete dar mais segurança a quem utiliza os coletivos. Para minimizar os erros, a Secretaria de Segurança informou que pretende unificar e integrar os bancos de dados da polícia, da Justiça e do governo federal.